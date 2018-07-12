На цифровизацию тепловых сетей в Набережных Челнах потратят 18 млн рублей

Подготовка набережночелнинских тепловых сетей к отопительному сезону обойдется в 420 миллионов рублей: дешевле, чем в 2017 году.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Во время подготовки тепловых сетей в Набережных Челнах к отопительному сезону 2018 — 2019 будет проведена цифровизация стоимостью 18 миллионов рублей. Об этом пишет газета «Челнинские известия» со ссылкой на заявление директора набережночелнинских тепловых сетей (НЧТС) Айрата Зайнуллина.

НЧТС намерен реализовать план АСУ-теплоснабжения. На 18 миллионов рублей хотят установить электрифицированные задвижки почти на 20 колодцев.

«За счет этого мы сможем управлять ситуацией на теплосети из диспетчерского пункта. В случае аварии слесарям не придется выезжать к этому колодцу, спускаться в него — диспетчер может в автоматическом режиме отключить подачу воды, видеть параметры работы системы», — цитирует газета слова Зайнуллина.

Он рассказал, что на подготовку к отопительному сезону в 2018 году выделили 420 миллионов рублей, что гораздо меньше суммы прошлого года. В 2017-м энергетики потратили на реконструкцию тепловода от ТЭЦ до города порядка 700 миллионов рублей. Теперь они должны рассчитываться пять лет с инвестором, отдавая 140 миллионов рублей ежегодно.