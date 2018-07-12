Макрон заявил, что страны НАТО должны сами принимать решения по «Северному потоку — 2»

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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Страны НАТО самостоятельно принимают решения по проектам, подобным «Северному потоку — 2». Об этом сообщает RT со ссылкой на Президента Франции Эммануэля Макрона.
Так французский лидер на пресс-конференции во время саммита НАТО в Брюсселе прокомментировал заявление Президента США Дональда Трампа о том, что Германия находится в полной зависимости от России из-за поставок газа.
По словам Макрона, его не шокируют такие заявления, и союзник имеет право высказываться по стратегическим вопросам.
Однако решения по таким проектам страны альянса «принимают суверенно», добавил Президент Франции.
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