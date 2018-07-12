Макрон заявил, что страны НАТО должны сами принимать решения по «Северному потоку — 2»

По словам Эммануэля Макрона, его не шокирует заявление Трампа о зависимости ФРГ от России из-за поставок газа.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Страны НАТО самостоятельно принимают решения по проектам, подобным «Северному потоку — 2». Об этом сообщает RT со ссылкой на Президента Франции Эммануэля Макрона.

Так французский лидер на пресс-конференции во время саммита НАТО в Брюсселе прокомментировал заявление Президента США Дональда Трампа о том, что Германия находится в полной зависимости от России из-за поставок газа.

По словам Макрона, его не шокируют такие заявления, и союзник имеет право высказываться по стратегическим вопросам.

Однако решения по таким проектам страны альянса «принимают суверенно», добавил Президент Франции.

Ранее сообщалось, что Трамп возмутился тем, что из Европы в Россию «идет поток трубопроводных долларов».