Ансамбль «Ретро» исполнит романсы на стихи Державина в Нацмузее РТ

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). 13 июля в 12.00 в Национальном музее РТ прозвучат романсы на стихи Г. Р. Державина в исполнении творческого ансамбля «Ретро» и лауреата фестиваля авторской песни Нины Казаевой, сообщает пресс-служба музея.
Концерт посвящен 275-летию со дня рождения поэта и государственного деятеля Гавриила Державина. Поэт родился в 1743 году в Казанской губернии, детские годы провел в Казани. Столице Татарстана он посвятил много проникновенных строк.
В Национальном музее РТ хранится уникальная мемориальная коллекция Г. Р. Державина. Среди экспонатов предметы обстановки его кабинета: стол и кресло особой конструкции, подлинные рукописи, карманные часы, портреты поэта и его жены Дарьи Алексеевны, арфа Д. А. Державиной, а также родовой герб семьи. Эти раритетные экспонаты поступали в музей на протяжении 120 лет.
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