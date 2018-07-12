Минтруд хочет изменить порядок индексации пенсий для роста доходов пенсионеров

Глава ведомства Андрей Пудов рассказал, как обеспечить рост пенсий на семь процентов в год, если пенсия индексируется в феврале и апреле.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Минтруд обсуждает возможность поменять схему индексации пенсий, чтобы обеспечить обещанный рост годового дохода пенсионера на 12 тысяч рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление замглавы ведомства Андрея Пудова.

«Мы рассматриваем вопрос о модернизации процедуры индексации пенсии, имея ввиду, что годовой доход пенсионера вырастет на 12 тысяч», — сказал Пудов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

По словам представителя Минтруда, в Правительстве полагают, что в случае повышения пенсионного возраста средняя пенсия в России (около 14 тысяч рублей) вырастет на 12 тысяч рублей в год. Таким образом, она должна подняться со 168 тысяч в год до 180 тысяч рублей и не зависеть от дат индексации.

Сейчас пенсии индексируются 1 февраля на уровень инфляции и 1 апреля, исходя из доходов пенсионного фонда.

Ранее Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» сказал, что повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров является ключевой задачей пенсионного обеспечения.