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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Пестречинском районе РТ «Мерседес» разорвал пополам «УАЗ Патриот» из Москвы, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
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