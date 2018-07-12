Столкновение двух авто произошло сегодня на 840-м километре трассы М7 у села Богородское.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Пестречинском районе РТ «Мерседес» разорвал пополам «УАЗ Патриот» из Москвы, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Столкновение произошло сегодня на 840-м километре трассы М7 у села Богородское.

В результате аварии пассажиры иномарки – 9-летняя девочка и женщина госпитализированы с ушибами в РКБ Казани.

Прибывшие на место пожарные ПСЧ №126 отключили аккумуляторы машин и доставили пострадавших в автомобиль медиков.