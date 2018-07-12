Трамп о признании Крыма российским: Это интересный вопрос

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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Во время пресс-конференции глава Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг Крымского полуострова ему не нравится, сообщает RT.
На вопрос о том, признает ли американский лидер Крым частью РФ, он ответил, что это «интересный вопрос».
Кроме того, воссоединение России и Крыма случилось во время президентства его предшественника Барака Обамы, добавил нынешний Президент США. По его словам, он бы «не позволил этому случиться».
Ранее американский Президент высказывался о возможности признания полуострова частью России. Позже в Белом доме уточнили позицию США по данному вопросу.
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