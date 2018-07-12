Злата Зулкарнеева за деньги своим пациентам с шизофренией выдавала справки о том, что они здоровы.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Казани за «липовые» справки судят экс-заведующую отделением психиатрической больницы. Сегодня в Ново-Савиновском районном суде выслушали показания самой экс-заведующей отделением психиатрической больницы имени Бехтерева Златы Зулкарнеевой, которую обвиняют по шести преступным эпизодам: в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и взяточничестве.

По версии следствия, женщина выдавала справки больным с шизофренией о том, что они абсолютно здоровы, а одному – помогла оформить инвалидность. За свои услуги она брала порядка пятидесяти тысяч рублей. Оперативники практически поймали экс-главу отделения за руку, установив в ее кабинете скрытые видеокамеры.

Узнав, что на судебном процессе присутствует журналист, подсудимая и ее защитники попросили судью отстранить его от участия, ссылаясь на то, что в материалах дела содержится врачебная тайна.

«Я считаю, что газеты меня поливают грязью, там демонстрировались мои фотографии и сообщались только ложные сведения. В частности, что я уволена. Меня как только не называли: и золотой заведующей, и говорили, что это система. Поэтому, я против»,– возмутилась подсудимая.

Однако суд отклонил эту просьбу, попросив лишь журналиста не снимать и не фотографировать в зале суда.

Все пять эпизодов, по которым Зулкарнееву обвиняют во взяточничестве, произошли в мае прошлого года. Именно с этого времени женщина находится под домашним арестом.

В настоящее время экс-заведующая испытывает проблемы со здоровьем и проходит лечение. Сегодня она рассказала суду, как ее задерживали оперативники – во время врачебного собрания в кабинет зашли двое и объявили, что должны произвести обыск в кабинете заведующей.

«Они сказали, что у меня в кабинете установлены видеокамеры, тогда я не поняла, о чем идет речь», – рассказала суду Зулкарнеева.

Экс-заведующая уверяет, что во время допроса следователь постоянно угрожал ей и требовал во всем сознаться.

«Ничего, сейчас посидишь в СИЗО и станешь сговорчивее», – процитировала она слова следователя.

Женщина поделилась, что ее держали в сырой и холодной камере, не давали есть и постоянно возили на допросы.

«У меня была сильная головная боль, голова как будто раскалывалась. Поскольку меня достаточно часто вызывали на судебные заседания в качестве эксперта, мне казалось, что это происходит не со мной. Мне подсовывали какие-то документы и заставляли подписывать, но я ничего не понимала из-за боли», – рассказала она.

Выслушав подсудимую, суд предоставил ей медицинскую карту одного из пациентов. Того, который, по данным следствия, дал Зулкарнеевой взятку за оформление инвалидности. Экс-заведующая сразу вспомнила своего пациента, которого вела с 91-го года.

Иванов (имя изменено) страдал устойчивой формой шизофрении. Зулкарнеева рассказала, что этот человек долгое время находился на учете в психиатрической клинике и проходил там лечение. Она уверяла, что он часто находился в состоянии бреда и общался с вымышленным человеком, который указывал ему, что нужно делать. Этот же «человек» говорил пациенту о каких-то деньгах, которые он должен передать своему врачу.

Адвокат Зулкарнеевой вдруг поинтересовался, что делать, если психически нездоровый человек приносит подарки и можно ли от них их отказываться. На это подсудимая ответила очень размыто, объяснив, что отказ от подарка может сильно ранить пациента.

В суде зачитали расшифровку записи разговора Иванова и Зулкарнеевой, где они говорили о деньгах. По словам подсудимой, пациент рассказывал, что «вымышленный» человек называет ему некие суммы денег.

По версии экс-заведующей, Иванов был достаточно проблемным пациентом – участковый врач около года не могла найти его по домашнему адресу, чтобы продлить инвалидность. Установить контакт с ним, якобы, смогла только сама Зулкарнеева.

Однако у пациента, которого также допрашивали в суде, совсем другая версия.

«Подсудимая говорила, что деньги предназначались для некоего вымышленного человека, а не для нее. Но Иванов в суде тоже давал показания, он сказал, что эти деньги предназначались для получения пожизненной инвалидности, хотя по закону со своим заболеванием он и так мог ее получить. Она ввела в заблуждение пациента и потребовала с него деньги», – объяснил ИА «Татар-информ» государственный обвинитель Александр Леонов.

Гособвинитель рассказал, что в настоящее время Зулкарнеева ни в чем не признается.

«Все факты передачи денег были зафиксированы на видеокамеры, об этом свидетельствуют и записи разговоров подсудимой и пациентов. Зулкарнеева рассказывает, что конверты, которые ей передавали пациенты, содержали не деньги, а справки и характеристики. Однако свидетели обвинения утверждают, что за каждую справку от них Зулкарнеева получала пятьдесят тысяч рублей», – заключил гособвинитель.

В рассмотрении дела суд объявил перерыв до пятого сентября.