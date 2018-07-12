Грантовую поддержку получат 708 педагогов РТ

На конкурс соискания Грантовой поддержки было подано 1649 работ.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Татарстане 708 педагогов получат грантовую поддержку профессионального роста учителей общеобразовательных организаций республики. Об этом сообщает Минобрнауки РТ.

Успешно прошли конкурсный отбор 200 человек в номинации «Старший учитель», 250 педагогов по направлению «Учитель-мастер», 150 человек стали грантополучателями в номинации «Учитель-наставник» и 108 – «Учитель-эксперт».

На конкурс по грантовой поддержке было подано 1649 работ, в том числе по номинациям «Старший учитель» (396 работ), «Учитель-мастер» (418), «Учитель-наставник» (625), «Учитель-эксперт» (210).