Трамп внезапно созвал страны-участницы НАТО на закрытое совещание

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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп созвал страны-участницы НАТО на экстренное закрытое совещание во время саммита НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает «Интерфакс».
В совещании участвуют лидеры всех стран, которые присутствуют на саммите. Речь идет даже о тех, кто был задействован в круглых столах и двусторонних встречах в это время. Из-за совещания, которое проходит за закрытыми дверями, отменилась запланированная пресс-конференция генсека альянса Йенса Столтенберга.
Двухдневный саммит НАТО проходит 11 и 12 июля в столице Бельгии – Брюсселе.
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