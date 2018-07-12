Трамп внезапно созвал страны-участницы НАТО на закрытое совещание

На совещание пригласили все страны, которые присутствуют на саммите и которые были задействованы в двусторонних встречах в это время.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп созвал страны-участницы НАТО на экстренное закрытое совещание во время саммита НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает «Интерфакс».

В совещании участвуют лидеры всех стран, которые присутствуют на саммите. Речь идет даже о тех, кто был задействован в круглых столах и двусторонних встречах в это время. Из-за совещания, которое проходит за закрытыми дверями, отменилась запланированная пресс-конференция генсека альянса Йенса Столтенберга.

Двухдневный саммит НАТО проходит 11 и 12 июля в столице Бельгии – Брюсселе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Трамп в очередной раз призвал страны НАТО увеличить военные расходы до двух процентов от ВВП.