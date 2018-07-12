Путин продлил контрсанкции до 2019 года

4 июня Путин подписал указ «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств»

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Глава РФ Владимир Путин подписал указ о продлении санкции с 1 января 2019-го до конца года.

Документ был сегодня опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что это сделано «в целях защиты национальных интересов» РФ.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

4 июня Путин подписал указ «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств».

В Министерстве иностранных дел России отметили, что закон вызвал волнения в американских деловых кругах.