Виталий Мутко вошел в состав Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Зампредседателя Правительства РФ Виталий Мутко вошел в состав Совета при Президенте России по межнациональным отношениям. Соответствующий указ Президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Также членами Совета стали министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, председатель Совета общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Светлана Смирнова.
В документе отмечается, что наименование должности входящей в состав Совета Ольги Васильевой следует изложить в редакции «Министр просвещения Российской Федерации».
Бывший зампредседателя Правительства РФ Александр Хлопонин и российский журналист Максим Шевченко исключены из состава Совета, следует из указа.
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