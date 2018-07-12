На южные курорты России поездами дальнего следования перевезено около 160 тыс. детей

В летний период будет перевезено около 480 тыс. российских детей в составе организованных групп.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). С мая по июнь в Анапу, Адлер и Новороссийск в составе организованных групп поездами дальнего следования перевезено около 160 тыс. детей России, что соответствует уровню прошлого года, сообщает пресс-служба РЖД.

В летний период планируется перевезти около 480 тыс. российских детей в составе организованных групп. Для этого назначено 188 рейсов поездов из различных регионов страны, что на восемь больше, чем в прошлом году.

Для обеспечения безопасных перевозок детей сформировано 29 специальных составов из вагонов последних лет постройки.