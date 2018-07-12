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Татар-информ

12 июля 2018, 15:34

Культура

«Время кино» Альбины Нафиговой получило 400 тыс. рублей от Минкульта РТ на съемки фильма

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Целевая субсидия выдана на съемки «фильма, направленного на формирование правового сознания граждан».

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Некоммерческая организация Альбины Нафиговой — Дирекция по поддержке кинопроектов и организации киномероприятий «Время кино» — выиграла конкурс Министерства культуры РТ на предоставление субсидий из республиканского бюджета для съемок фильма, сообщает пресс-служба министерства. 

Целевая субсидия в 400 тысяч рублей выдана на съемки игрового короткометражного фильма, направленного на формирование правового сознания граждан. В ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент представителям дирекции необходимо заключить соглашения с ведомством.

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