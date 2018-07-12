«Время кино» Альбины Нафиговой получило 400 тыс. рублей от Минкульта РТ на съемки фильма

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Некоммерческая организация Альбины Нафиговой — Дирекция по поддержке кинопроектов и организации киномероприятий «Время кино» — выиграла конкурс Министерства культуры РТ на предоставление субсидий из республиканского бюджета для съемок фильма, сообщает пресс-служба министерства.
Целевая субсидия в 400 тысяч рублей выдана на съемки игрового короткометражного фильма, направленного на формирование правового сознания граждан. В ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент представителям дирекции необходимо заключить соглашения с ведомством.
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