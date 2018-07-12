В Казани осудили мужчину, который украл 68 планшетов Lenovo на миллион рублей

Злоумышленник поменял в системе транспортной компании адрес доставки устройств.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Казани осудили мужчину, который похитил 68 планшетов Lenovo на миллион рублей, сообщает пресс-служба Московского суда Казани.

В конце прошлого года казанец вошел в учетную запись транспортной компании, где увидел заказ на доставку 68 планшетных компьютеров в офис по улице Энгельса. Получателем товара числился некий Алексей. Злоумышленник поменял в системе адрес доставки на офис транспортной компании по улице Декабристов. Там работал его знакомый с аналогичным именем.

Обманом казанец убедил приятеля принять и передать ему устройства. Таким образом похититель стал обладателем 68 планшетов Lenovo стоимостью почти 15 тысяч рублей каждый.

Суд признал обвиняемого виновным по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере». Мужчина получил два года колонии общего режима.