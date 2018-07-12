Украина отказывается поддерживать европейские проекты с участием России

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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Украинский глава Петр Порошенко заявил, что страна не будет поддерживать европейские проекты, в которых участвует Москва, сообщают «Известия».
Данное заявление он сделал во время брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Саммит Североатлантического альянса проходит с 11 по 12 июля в столице Бельгии. Участие приняли 29 стран-участниц альянса, а также руководители других государств-партнеров (Грузия, Украина).
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