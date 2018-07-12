Трамп предупредил страны НАТО об односторонних решениях по части обороны

Американский лидер хочет добиться, чтобы члены альянса повысили расходы на оборону до двух процентов от ВВП.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп предупредил партнеров по НАТО об односторонних шагах в области обороны и безопасности, если те не поднимут военные расходы до двух процентов от ВВП. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.

Лидер Соединенных Штатов заявил, что, «если партнеры по альянсу немедленно не будут направлять на оборону два процента от ВВП, американцы будут вести дела в соответствии со своими собственными интересами».

Агентство не раскрыло, о каких односторонних шагах идет речь, но сообщило, что после соответствующего заявления союзники провели чрезвычайное заседание.

DPA передает, что Германия не стала обещать повышения расходов на оборону в том объеме, в каком требуют США. До 2024 года Правительство ФРГ намерено увеличить эту часть расходов до 1,5 процента от ВВП.

Ранее Дональд Трамп в своем Twitter’е вновь призвал страны-участницы НАТО увеличить расходы на оборону.

Двухдневный саммит НАТО проходит в эти дни в столице Бельгии Брюсселе.