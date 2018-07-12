Роспотребнадзор помог жителям РТ отсудить 7 млн у недобросовестных предпринимателей

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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). С начала 2018 года специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ помогли жителям Татарстана отсудить 7 млн рублей у недобросовестных предпринимателей, нарушивших права потребителей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
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