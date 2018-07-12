Трамп заявил, что надеется улучшить отношения с Россией

По мнению Президента США, Россия и США могут наладить отношения.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на улучшение отношений Соединенных Штатов и России. Об этом сообщает RT со ссылкой на New Day.

«Я надеюсь, что мы сможем найти общий язык с Россией», — заявил Трамп, выступая на пресс-конференции. Мы, может быть, сможем это сделать, добавил он.

Ранее американский лидер назвал Президента России Владимира Путина соперником, добавив, что у него есть подарок для российского лидера.

В СМИ сообщалось, что Трамп мог стать завербованным шпионом, когда приезжал в Москву в конце 1980-х годов.