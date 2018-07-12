Трамп заявил, что надеется улучшить отношения с Россией

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на улучшение отношений Соединенных Штатов и России. Об этом сообщает RT со ссылкой на New Day.
«Я надеюсь, что мы сможем найти общий язык с Россией», — заявил Трамп, выступая на пресс-конференции. Мы, может быть, сможем это сделать, добавил он.
Ранее американский лидер назвал Президента России Владимира Путина соперником, добавив, что у него есть подарок для российского лидера.
В СМИ сообщалось, что Трамп мог стать завербованным шпионом, когда приезжал в Москву в конце 1980-х годов.
Следственное управление помогло вернуть долги по зарплате на сумму более 40 млн рублей.
Злата Зулкарнеева за деньги своим пациентам с шизофренией выдавала справки о том, что они здоровы.
Столкновение двух авто произошло сегодня на 840-м километре трассы М7 у села Богородское.
Награда присуждается Рафкату Кантюкову за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу.
Злоумышленник поменял в системе транспортной компании адрес доставки устройств.
Сегодня в городе стартует четырехдневный open air фестиваль «Летние вечера в Елабуге».
Информацию можно сообщить специалистам надзорного органа по 31 июля.
В Зеленодольске состоялась закладка малого ракетного корабля проекта 21631 под названием «Ставрополь».
12 июляБорьба с фантиками и звезды «Великолепного века» на ковровой дорожке за 30 миллионов: каким будет XIV Казанский фестиваль мусульманского кино