Авария произошла в поселке Октябрьский сегодня ночью.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе РТ «Рено Дастер» разбился о забор частного дома, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня около полуночи водитель иномарки потерял управление и протаранил металлическое ограждение участка дома №1 по Зеленой улице в поселке Октябрьский. От удара капот «Дастера» смяло, отвалилось одно из задних колес.

Сотрудники ПСЧ №154 отключили аккумулятор иномарки. 51-летнего водителя доставили в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами.