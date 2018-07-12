Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе РТ «Рено Дастер» разбился о забор частного дома, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сегодня около полуночи водитель иномарки потерял управление и протаранил металлическое ограждение участка дома №1 по Зеленой улице в поселке Октябрьский. От удара капот «Дастера» смяло, отвалилось одно из задних колес.
Сотрудники ПСЧ №154 отключили аккумулятор иномарки. 51-летнего водителя доставили в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами.
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