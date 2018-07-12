В шорт-лист конкурсной программы мусульманского кино вошло 65 фильмов

Среди татарстанских фильмов за главный приз поборется фильм «Мулла», который стал единственной картиной, прошедшей в основные номинации фестиваля.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В основную конкурсную программу XIV Казанского международного фестиваля мусульманского кино вошло 65 фильмов, включая 15 фильмов номинации «Национальный конкурс». Об этом сообщает Минкультуры РТ.



Среди татарстанских фильмов за главный приз поборется фильм «Мулла», который стал единственной картиной, прошедшей в основные номинации конкурсной программы КМФМК. Фильм снят режиссерским тандемом Рамиля Фазлиева и Амира Галиаскарова по одноименной пьесе Туфана Миннуллина.



Фестиваль пройдет с 4 по 10 сентября на разных площадках Казани. Всего на конкурс поступило 967 заявок из 56 стран мира.



Шорт-лист опубликован на сайте kazan-mfmk.com.