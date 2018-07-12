Большинство американцев назвали Обаму лучшим Президентом США

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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Более 40 процентов опрошенных американцев считают, что Обама занимает первое место в рейтинге лучших президентов США за последние полвека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный американским центром исследования общественного мнения Pew.
Второе место в рейтинге лучших американских лидеров занял Билл Клинтон, на третьем месте оказался Рональд Рейган, руководивший страной 30 лет назад.
Действующий Президент Дональд Трамп занял четвертую строчку — его выбрали 19 процентов респондентов. Пятерку рейтинга замыкает Джордж Буш-младший.
В опросе участвовали более 2 тыс. граждан США, имеющих право голоса.
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