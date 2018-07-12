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Татар-информ

12 июля 2018, 14:50

Экономика и финансы

Замминистра обороны РФ назвал корабль Зеленодольского завода одним из лучших в мире

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В Зеленодольске состоялась закладка малого ракетного корабля проекта 21631 под названием «Ставрополь».

(Зеленодольск, 12 июля, «Татар-информ»). Сегодня на Зеленодольском заводе им. Горького состоялась закладка двенадцатого из серии малого ракетного корабля проекта 21631 под названием «Ставрополь». Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко назвал корабль одним из лучших в мире. 

«Корабль этой серии заключительный, есть еще проект 22800, есть контракт с Зеленодольским заводом. Эти корабли строятся. Мы также сейчас обсуждаем дальнейшую загрузку предприятия. Планы есть, мы их обсудим и объявим. Сегодня предприятие загружено практически до 2021 года», — отметил Криворучко. 

Корабль будет поставлен в ВМФ в 2022 году.

На вопрос, удовлетворяет ли Министерство обороны РФ работа завода, Алексей Криворучко ответил утвердительно. «Видно, что предприятие постоянно обновляет основные фонды, появляется новое оборудование, ремонтируются цеха. Поэтому предприятие нас полностью устраивает с точки зрения технической готовности», — отметил он.

По его словам, проект данного корабля все это время развивался, а не стоял на месте. «Это очень удачный корабль по соотношению цена-качество, один из лучших в мире», — добавил замминистра обороны РФ.

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В Зеленодольске состоялась закладка малого ракетного корабля проекта 21631 под названием «Ставрополь».

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