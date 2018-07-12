С начала года Роспотребнадзор выявил 14 случаев фальсификации молока в Татарстане

Чаще всего «молочный фальсификат» обнаруживался в летних оздоровительных учреждениях для детей.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). С начала 2018 года на территории Татарстана специалисты Роспотребнадзора выявили 14 случаев фальсификации молочной продукции — использование жиров немолочного происхождения и наличия сухого молока, незаявленного в маркировке.

По данным пресс-службы надзорного органа, чаще всего «молочный фальсификат» обнаруживался в летних оздоровительных учреждениях при организации питания детей и в торговых сетях. Среди фальсифицированной молочной продукции – пять образцов молока, по четыре образца сливочного масла и сыра, один образец творога.

Фальсифицированная продукция была изготовлена предприятиями Беларуси, Удмуртии, Башкортостана, Московской, Брянской и Самарской областей, а также тремя татарстанскими компаниями: ООО «Березовка» и ООО «Источник здоровья» Лаишевского района РТ, Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат Чистополя.