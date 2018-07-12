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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков связал критику «Северного потока — 2» со стороны Президента США Дональда Трампа с продвижением в Европу американского сжиженного природного газа. Об этом сообщает ТАСС.
В Кремле считают атаки на «Северный поток — 2» проявлением недобросовестной конкуренции.
«Не что иное, как попытка вынудить европейских покупателей приобретать более дорогой сжиженный газ, который может из альтернативных мест им поставляться», — прокомментировал Песков нападки Трампа на «Северный поток – 2».
Он уверен, что этот проект станет залогом стабильности, тогда как в Вашингтоне считают, что он приведет к зависимости Германии от России.
«Что касается зависимости Германии как крупного покупателя нашего газа — мы не можем согласиться с этим тезисом, потому что подобные поставки трубного газа ведут не к зависимости одной страны от другой, а к полной взаимной зависимости, — цитирует агентство слова Пескова. — Это является, кстати говоря, залогом стабильности и залогом дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в самых разных областях».
Представитель Кремля отмечает, что «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» — это исключительно коммерческие проекты. Они «соответствуют интересам как поставщика энергоресурсов — природного газа, так и покупателя этого природного газа в Западной Европе», заметил Песков.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о полной зависимости Германии от РФ из-за поставок газа. Прежде он уже критиковал Германию за приобретение газа и нефти у России.
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