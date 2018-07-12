Запущена горячая линия для пострадавших от коррупции со стороны служащих Роспотребнадзора

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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Татарстане запущена горячая линия для возможных пострадавших от коррупционных правонарушений со стороны гражданских служащих Управления Роспотребнадзора по РТ. Информацию можно сообщить специалистам надзорного органа с 12 июля по 31 июля.
Специалисты выслушать всех желающих по телефонам: 8(843) 238-53-08, 8 (987) 296 47 10 (по будням с 10 до 16 часов, с перерывом на обед с 12 до 13 часов).
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