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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). МЧС Татарстана напоминает о правилах безопасности в грозу. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В пятницу, 13 июля, на территории республики ожидаются грозы с усилением ветра до 15 – 20 м/с. Местами возможен туман.
Непогода может вызвать подтопления, повреждения линий электропередач, рекламных конструкций и падение деревьев.
Спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в помещениях, а находясь на улице, не приближаться к рекламным щитам и шатким конструкциям, и не укрываться под деревьями. Также рекомендуется не находиться у водоемов, а водителям не стоит без крайней необходимости выезжать за пределы города, а на дороге соблюдать скоростной режим.
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