Украина освободила свои предприятия ОПК от уплаты пеней России

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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Верховной Раде приняли закон, по которому украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) освобождаются от уплаты пеней российским компаниям, сообщает RT.
Закон поддержали 244 парламентария.
Украинские предприятия ОПК не смогли выполнить свои обязательства и поставить в РФ товары военного назначения из-за ограничений, введенных украинским Президентом Петром Порошенко. После чего российские компании якобы «злоупотребляя правами, стали обращаться в суды», чтобы взыскать задолженности и другие штрафные санкции.
Принятый Радой закон запрещает взимать пени с предприятий Украины, задолжавших компаниям из РФ.
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