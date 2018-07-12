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Татар-информ

12 июля 2018, 15:12

Культура

Юрий Башмет по состоянию здоровья не сможет выступить на музыкальном фестивале в Елабуге

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Сегодня в городе стартует четырехдневный open air фестиваль «Летние вечера в Елабуге».

(Елабуга, 12 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге стартует четырехдневный музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». Откроет инструментальный open air Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр под руководством Александра Титова. В Елабугу приехал звездный состав исполнителей – Борис Березовский, Ксения Башмет, Рубин Абдуллин и не только. Как сообщают в Елабужском музее-заповеднике, Юрий Башмет, который также должен был принять участие в фестивале, по состоянию здоровья не смог приехать в Елабугу.

Фестиваль проводится по инициативе выдающегося пианиста современности, заслуженного артиста Российской Федерации, всемирно известного исполнителя Бориса Вадимовича Березовского при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова.

Сегодня любители классической музыки смогут насладиться выступлением Бориса Березовского (фортепиано), Ксении Башмет (фортепиано), Айгуль Хисматуллиной (сопрано), Никиты Борисоглебского (скрипка). Концерт пройдет под темой «Русская музыка». Прозвучат произведения М. Глинки, С. Рахманинова, П. Чайковского, Д. Шостаковича, Н. Жиганова.

13 июля елабужане и гости фестиваля приглашаются на концертную программу «Посвящение Марине Цветаевой», которая состоится на Шишкинских прудах завтра. Начало в 18.30

 

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