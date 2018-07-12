Технологию изготовления безликих татарских кукол раскрыли в пресс-центре ЧМ Казани

Куклы-скрутки на щепе, появившись в начале 19 века, популярны до сих пор у многочисленных туристов, посещающих Татарстан.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Сегодня в казанском городском пресс-центре чемпионата мира по футболу 2018 прошла презентация технологии изготовления национальных татарских «безликих кукол». Мастер прикладного творчества Вера Белоногова рассказала журналистам и гостям пресс-центра о традиции создания куклы в Татарстане, народных верованиях и суевериях, связанных с игрушками.

Традиционная татарская кукла делается из древесной щепы, лоскутов и шерстяных ниток. Голова изготавливается из лоскута с набивкой, который приматывается к щепе нитью. Если мастер хочет создать куклу мужского рода, щепу обматывают шерстяными нитками разных цветов. Концы ниток не связываются, а скручиваются (отсюда и название — кукла-скрутка), кроме того, издревле на груди куклы нитью изображался крест в качестве оберега и защиты от злых духов.

Женскую куклу нитями не обматывали — ее одевали в национальные платья из тряпичного лоскута, причем в зависимости от возраста куклы менялись цвета ее гардероба: от ярко-зеленых и красных тонов у молодых девушек, до белых и пастельных — у взрослых женщин и пожилых дам. Голову женской куклы непременно повязывали платком.

«Куклы в принципе у татар, марийцев, башкир, как и у многих других народов, считались оберегом: мужская кукла — символом защиты, женская — благосостояния, здоровья семьи. Национальная кукла зачастую изготавливалась не из простых лоскутков, а из старой потертой одежды отца или матери, такая кукла приносила удачу и здоровье ее обладателю, — рассказала мастер. — Бытует заблуждение, что из-за того, что ислам не приветствует изображения человека, кукол в Татарстане не было, но это не так, сюда завозили куклы из соседних регионов».

Татарские традиционные куклы-скрутки не имеют имен, как и черт лица. Это связано со старинными народными традициями, а скорее, с суевериями: считается, что, если назвать куклу именем или прорисовать игрушке черты лица, в нее может вселиться злой дух и отравить жизнь обладателю куклы.

Куклы-скрутки на щепе, появившись в начале 19 века, популярны до сих пор, если не у детей, то у многочисленных туристов, посещающих Татарстан, говорят мастера. Сувенирные куклы украшаются вязаными и плетеными из бисера и бусин аксессуарами и предметами одежды, у кукол прорисовываются лица, и они становятся более привычными для современного туриста.