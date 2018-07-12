Казанцы назвали своих детей Азизой, Мустафой и Сулейманом

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Фото: архив/Султан Исхаков
(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В казанских отделах ЗАГС за прошедшую неделю зарегистрировано рождение 418 детей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
В период со 2 по 8 июля в Казани родилось 212 мальчиков и 206 девочек. Среди самых популярных имен на минувшей неделе оказались София, Артем и Амир. Что касается самых редких имен, то среди них называются Азиза, Нонна, Мустафа, Сулейман и Никола.
За указанный период в городских отделах ЗАГС свой брак зарегистрировали 290 пар.
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