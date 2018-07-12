Первое в РТ отделение почты нового формата открылось в Набережных Челнах

Отделение почты адаптировано для посещения граждан с ограниченными возможностями здоровья.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах открылось первое в Татарстане отделение Почты России нового формата. Об этом сообщает пресс-служба УФПС «Татарстан почтасы».

В отделении почты работают электронная очередь и система видеонаблюдения. Обновленное отделение разделено на зоны, что позволяет ускорить обслуживание посетителей.

В почтовом офисе есть зона самообслуживания, где клиент может сам упаковать посылки, при этом тара для упаковки в отделениях нового формата предоставляется бесплатно.

Отделение оборудовано удобным пандусом и рассчитано на свободное передвижение инвалидов-колясочников внутри помещения. Кроме того, почтовый офис оснащен надписями, выполненными шрифтом Брайля (тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения плохо видящими или незрячими людьми).