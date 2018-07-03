Пресс-секретари министерств и ведомств Татарстана ознакомились с работой пресс-центра ЧМ

Фото: архив/Михаил Захаров
(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Сегодня пресс-секретари министерств и ведомств Республики Татарстан ознакомились с работой казанского городского пресс-центра чемпионата мира по футболу 2018. Руководитель пресс-центра Эльвира Ахметова провела для коллег специальную экскурсию.
В маршрут специалистов по работе со СМИ вошли рабочая зона пресс-центра мундиаля, фотовыставка истории чемпионата и экспозиция народных промыслов народов республики. Особенный интерес у гостей вызвал мастер-класс по изготовлению татарской национальной безликой куклы на щепе, в это время проходивший в выставочной зоне пресс-центра, а также стенды Татарского книжного издательства, представившего свои самые новые и популярные издания.
Посетили специалисты и стойку Государственного комитета РТ по туризму «Татарстан — 1001 удовольствие», где с самого открытия пресс-центра проходят презентации туристических маршрутов республики, специально разработанных к началу мундиаля.
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