Состояние малыша медики оценивают как стабильно тяжелое.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Тамбове младенец обгорел из-за сигареты матери, сообщает СК России на своей официальной странице в Твиттере.

По предварительным данным, 19-летняя девушка курила на балконе, где в этот момент находилась коляска с ее двухмесячным сыном. Пепел попал на коляску и она загорелась.

У малыша обожжено 12 процентов тела. Он находится в реанимации. Медики оценивают состояние мальчика как стабильно тяжелое.

По данному факту начата доследственная проверка. Сейчас допрашивают родителей мальчика, родственников и соседей. Следователям предстоит установить все обстоятельства трагедии.

