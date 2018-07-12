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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Тамбове младенец обгорел из-за сигареты матери, сообщает СК России на своей официальной странице в Твиттере.
По предварительным данным, 19-летняя девушка курила на балконе, где в этот момент находилась коляска с ее двухмесячным сыном. Пепел попал на коляску и она загорелась.
У малыша обожжено 12 процентов тела. Он находится в реанимации. Медики оценивают состояние мальчика как стабильно тяжелое.
По данному факту начата доследственная проверка. Сейчас допрашивают родителей мальчика, родственников и соседей. Следователям предстоит установить все обстоятельства трагедии.
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