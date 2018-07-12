Российский сенатор: Тимошенко не верит своим словам о возвращении Крыма Украине

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что Юлия Тимошенко делает громкие заявления ради высоких рейтингов.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Депутат Верховной рады и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сама себе не верит, когда заявляет о возвращении Крыма украинской стороне. Об этом сообщает RT со ссылкой на слова члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова.

Сенатор уверен, что такие заявления нужны Тимошенко для поднятия рейтинга накануне выборов Президента Украины в 2019 году.

«Она готовится к выборам. Ее рейтинг на сегодняшний день лидирующий в стране. Замечу, что и антирейтинг тоже не маленький. При этом заявления, которые она делает касаемо возвращения Крыма в состав Украины, нереалистичны и невыполнимы. Лучше бы она про это вообще молчала и говорила о чем-то другом. Больше чем уверен, она сама в эти заявления не верит», — приводит RT слова Цекова.

Ранее Юлия Тимошенко рассказала о способе вернуть Крым Украине. Депутат заявила, что нельзя допустить «теневой легализации» воссоединения полуострова с Россией.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики Крым и 95,6 процента севастопольцев проголосовали за воссоединение Крыма с РФ.

Украина продолжает думать, что полуостров является ее собственностью, а эта территория временно окупирована.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об окончательном закрытии вопроса Крыма.