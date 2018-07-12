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Татар-информ

12 июля 2018, 12:58

Экономика и финансы

Правительство РФ разрабатывает отрицательный акциз для стабилизации цен на топливо

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Фото: архив/Ильнар Тухбатов, prav.tatarstan.ru

В Минэнерго рассчитывают избежать введения экспортных пошлин на нефтепродукты.

(Карабаш, 12 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). Российское Правительство разрабатывает специальный отрицательный акциз на нефтепродукты. Механизм дополнительно стабилизирует топливные цены на внутреннем рынке страны и удержит их на уровне инфляции. Об этом на Нефтяном саммите РТ рассказал замминистра энергетики России Павел Сорокин.

Он напомнил, что Правительство уже приняло меры по сдерживанию роста цен на бензин из-за ситуации, возникшей в апреле-мае этого года. 

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«Но понимая, что этих мер может быть недостаточно, Правительство активно мониторит объемы нефтепродуктов, которые поставляются на биржу. С 1 июня там видно сильное падение оптовых котировок и на дизель, и на бензин», — отметил Сорокин.

Он добавил, что эти меры должны стабилизировать топливный рынок России в обозримом будущем. При этом чиновник подчеркнул, что в резерве Кабмина есть и более радикальные инструменты для сдерживания цен.

«И вместе с тем понижением акцизов Правительство получило право вводить экспортную пошлину на нефтепродукты, если ситуация опять будет тяжелой», — напомнил замминистра энергетики РФ. 

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Однако он подчеркнул, что пошлины — жесткий и нежелательный инструмент, поэтому его необходимо использовать только в крайнем случае.

«В то же время в рамках налогового маневра прорабатывается демпфирующий отрицательный акциз, который компенсирует часть разницы между мировой ценой и внутренним рынком, чтобы избежать резких колебаний», — рассказал Сорокин и добавил, что сейчас этот акциз находится в стадии проработки и в ведомстве рассчитывают, что он позволит избежать резких скачков топливных цен.

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