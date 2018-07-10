Стало известно имя девушки Анны Седоковой

Пару дней назад в Сети появились кадры, где певица целуется с девушкой.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). После премьеры видео «Ни слова о нем» у подписчиков Анны Седоковой осталось много вопросов. Пару дней назад в Сети появились кадры, где певица целуется с девушкой.

По сюжету клипа Анна попадает под влияние девушки, которая манит ее вглубь ночного клуба и соблазняет певицу поцелуем.

Имя девушки – Ана Бастон, она является автором не только песни «Ни слова о нем», но и песен других популярных артистов, чьи песни занимают верхние строчки хит-парадов.

Бастон хорошо знают российские певицы – Юлианна Караулова, Ольга Бузова, Юля Паршута и другие артисты, которым она написала хиты. Сама Ана Бастон говорит о себе так: «Я коллекционер острых ощущений, и каждый мой поцелуй это прелюдия к новой песне».

Поклонники Седоковой не оценили новое амплуа певицы и раскритиковали поцелуи с девушкой. «А вам обязательно надо целоваться с девушкой?», «Теперь я понимаю, почему у Ани такая ситуация в жизни. Максим наверно видит во всем ее образе жизни Распутство. Ведь Аня раскручена, зачем такой провокационный клип. И клип и песня ни о чем. В шоке от того, что больше половины поддерживают нетрадиционные отношения. Да уж», – высказали свое мнение фолловеры (орфография авторов сохранена – прим. Т-и).