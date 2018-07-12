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Татар-информ

12 июля 2018, 12:54

Экономика и финансы

На Зеленодольском заводе заложили ракетный корабль «Ставрополь»

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Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Серия малых ракетных кораблей проекта 21631 строится с 2010 года для ВМФ России.

(Зеленодольск, 12 июля, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). На Зеленодольском заводе им. Горького состоялась торжественная церемония закладки корпуса двенадцатого из серии малого ракетного корабля проекта 21631. Приказом главнокомандующего ВМФ России ему присвоено имя «Ставрополь». 

Министр промышленности РТ Альберт Каримов поздравил присутствующих с закладкой корабля, назвав это событие значимым. 

«Серия уже доказала свою успешность. В частности, корабль с символичным названием „Зеленый Дол“ из этой серии по итогам 2016 года был признан лучшим ракетным кораблем ВМФ России. И корабль в этой серии впервые в истории произвел трансатлантический переход. Конечно, мы все знаем об успехах кораблей этой серии, которые они демонстрируют в рамках антитеррористической операции в Сирии», — подчеркнул министр. 

«Все корабли, которые вами сданы, находятся на службе, в том числе участвуют в Сирии и будут участвовать в параде ВМФ», — обратился к заводчанам заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. 

Также он рассказал свои впечатления от посещения завода. Он отметил порядок на производстве и молодой кадровый состав. «Так что мы точно вас будем загружать работой», — заверил Криворучко. 

Разработчиком проекта корабля выступило АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро». 

Корабли этой серии строятся заводом с 2010 года для Военно-Морского Флота России. Они оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Корабли проекта 21631 предназначены для охраны и защиты экономической зоны государства.

Сегодня шесть кораблей данного проекта — головной «Град Свияжск» и серийные «Углич», «Великий Устюг», «Зеленый Дол», «Серпухов», «Вышний Волочек» — уже несут службу в составе ВМФ России. В настоящее время на Зеленодольском заводе строятся еще пять единиц проекта — «Орехово-Зуево», «Ингушетия», «Грайворон», «Град» и «Наро-Фоминск».

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