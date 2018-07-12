Поезда из Кизнера и Шемордана в Казань будут следовать по измененному расписанию

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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). По техническим причинам 16 и 17 июля изменится расписание трех пригородных поездов, сообщает Миндортранс РТ.
Электричка № 6925 16 июля из Кизнера в столицу Татарстана отправится в 20.21 и прибудет на станцию Казань в 23.30. Поезд № 6412 в этот же день из Казани в Арск направится в 18.52. На станции Арска он будет в 20.49
Пригородный поезд № 6401 17 июля из Шемордана в Казань отправится в 4.14 и прибудет до места назначения в 6.40.
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