Поезда из Кизнера и Шемордана в Казань будут следовать по измененному расписанию

Расписание движения поездов временно изменится по техническим причинам.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). По техническим причинам 16 и 17 июля изменится расписание трех пригородных поездов, сообщает Миндортранс РТ.

Электричка № 6925 16 июля из Кизнера в столицу Татарстана отправится в 20.21 и прибудет на станцию Казань в 23.30. Поезд № 6412 в этот же день из Казани в Арск направится в 18.52. На станции Арска он будет в 20.49

Пригородный поезд № 6401 17 июля из Шемордана в Казань отправится в 4.14 и прибудет до места назначения в 6.40.