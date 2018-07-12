Голикова: Пособие по безработице сравняется с прожиточным минимумом

Вице-премьер рассказала о новом законопроекте, по которому максимальный размер пособия по безработице дойдет до уровня прожиточного минимума.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Правительство России хочет увеличить максимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума трудоспособного гражданина. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова рассказала в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Мы сейчас готовим законопроект, который будет пересматривать минимальный и максимальный размер пособия по безработице. Мы полагаем, что максимальный размер пособия должен равняться прожиточному минимуму трудоспособного гражданина. Сейчас думаем о том, какой период должно выплачиваться это пособие по безработице», — цитирует газета «Комсомольская правда» слова Голиковой.

Вице-премьер также рассказала о планах увеличить финансовое обеспечение программ переобучения и переподготовки. Голикова уверена, что они должны быть ориентированы на помощь гражданам предпенсионного возраста.

Сегодня минимальный размер пособия по безработице в России составляет 850 рублей, максимальный — 4900 рублей. Прожиточный минимум российского пенсионера за первый квартал 2018 года составил 8 тыс. 269 рублей, средний размер прожиточного минимума трудоспособного гражданина — 10 тыс. 842 рубля.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 1 мая этого года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) приравняли к прожиточному минимуму. Споры вокруг этого вопроса велись более 20 лет, точку в нем поставил Президент России Владимир Путин.