«Татнефть» увеличила суточную добычу нефти на 2,5 тыс. тонн

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Фото: архив/Рамиль Гали, tatarstan.ru
(Карабаш, 12 июля, «Татар-информ»). «Татнефть» на 2,5 тыс. тонн нарастила суточную добычу нефти в связи со смягчением квот ОПЕК+ на нефтедобычу, сообщил гендиректор компании Наиль Маганов, выступая на Нефтяном саммите-2018, который проходит в пгт Карабаш Республики Татарстан.
«Как только мы получили известия из Вены и увидели, что принято такое решение, ровно в тот же час мы нажали на кнопку и приступили к росту (добычи нефти — прим. Т-и)», — отметил глава компании.
По словам Маганова, по изменению годовой программы добычи в компании было принято три варианта, в том числе и оптимистичный, что ограничение будет полностью снято. К сожалению, пока такой сценарий не оправдался.
Пока «Татнефть» работает в рамках частичного снятия ограничений на добычу нефти. «В любом случае, это плюс», — подчеркнул гендиректор.
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