Президенту Татарстана присвоили звание «Почетный разведчик недр»

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Фото: president.tatarstan.ru
(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Сегодня Президенту РТ Рустаму Минниханову на полях Нефтяного саммита-2018 в пгт Карабаш Республики Татарстан присвоили звание «Почетный разведчик недр», сообщает пресс-служба главы республики.
Почетное звание присвоено согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
Отличительный знак лидеру Татарстана вручил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.
Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2018 года на территории республики нефтяники добыли 17,6 млн тонн нефти.
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