56-летний виновник пожара был госпитализирован.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах пьяный курильщик спалил кровать и матрац, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажки пришло от соседей на единый номер вызова экстренных служб 112 в среду днем.

Прибывших по вызову пожарных ПСЧ №54 у дома встретили очевидцы. Было видно, что из окон балкона на втором этаже валит черный дым.

Огнеборцы с помощью трехколенной лестницы поднялись в горящую квартиру. Внутри жилья находился нетрезвый хозяин. Пожарные вскрыли бензорезом дверь и вывели потерпевшего на свежий воздух.

56-летнего мужчину передали в руки медикам скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №5.

По предварительной версии, причиной пожара стала непотушенная сигарета. Площадь пожара составила 3 кв. метра.