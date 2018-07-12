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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах пьяный курильщик спалил кровать и матрац, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажки пришло от соседей на единый номер вызова экстренных служб 112 в среду днем.
Прибывших по вызову пожарных ПСЧ №54 у дома встретили очевидцы. Было видно, что из окон балкона на втором этаже валит черный дым.
Огнеборцы с помощью трехколенной лестницы поднялись в горящую квартиру. Внутри жилья находился нетрезвый хозяин. Пожарные вскрыли бензорезом дверь и вывели потерпевшего на свежий воздух.
56-летнего мужчину передали в руки медикам скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №5.
По предварительной версии, причиной пожара стала непотушенная сигарета. Площадь пожара составила 3 кв. метра.
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Информацию можно сообщить специалистам надзорного органа по 31 июля.
12 июляБорьба с фантиками и звезды «Великолепного века» на ковровой дорожке за 30 миллионов: каким будет XIV Казанский фестиваль мусульманского кино