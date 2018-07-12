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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Один человек погиб и 13 пострадали в страшном ДТП в Баку, сообщает РИА Новости.
Смертельно ДТП произошло утром в четверг на трассе Баку – Газах. По предварительным данным, фура на полном ходу протаранила пассажирский автобус. От удара он перевернулся.
В результате аварии на месте происшествия скончалась женщина. Еще 12 пострадавших были доставлены в больницы.
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