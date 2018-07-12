Грузовик на скорости столкнулся с пассажирским автобусом, который несколько раз перевернулся

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Один человек погиб и 13 пострадали в страшном ДТП в Баку, сообщает РИА Новости.

Смертельно ДТП произошло утром в четверг на трассе Баку – Газах. По предварительным данным, фура на полном ходу протаранила пассажирский автобус. От удара он перевернулся.

В результате аварии на месте происшествия скончалась женщина. Еще 12 пострадавших были доставлены в больницы.

