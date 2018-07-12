Журналист ИА «Татар-информ» стал призером всероссийского конкурса «Буква А»

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Фото: vk.com/oksrom
(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Журналист ИА «Татар-информ» Оксана Романова вошла в тройку лучших журналистов в категории «онлайн-СМИ» в спецноминации «Памятники архитектуры» II Общероссийского конкурса-премии «Буква А».
В конкурсе участвовали около 140 авторов из 28 городов России, а жюри рассмотрело почти 570 работ. Экспертами выступили замминистра строительства России Андрей Чибис, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, вице-президент Союза архитекторов России Александра Кузьмина и др. В этом году темой конкурса был «Умный город», а «Памятники архитектуры» вывели в отдельную спецноминацию.
Год назад Оксана Романова получила дипломы III степени в номинациях «Лучший журналист, освещающий вопросы градостроительства в онлайн-СМИ» и «Лучший материал года по градостроительной тематике в онлайн-СМИ». Тогда же были отмечены информационное агентство «Татар-информ» и его сетевое издание «События недели» как СМИ, способствующие популяризации архитектуры. На этот раз в спецноминациях вручали только персональные награды, без редакционных.
Отметим, что лучшим автором категории «онлайн-СМИ» в спецноминации «Памятники архитектуры» также стала журналистка из Татарстана Динара Валеева. Она создала цикл «Дом с историей» для интернет-журнала «Инде».
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