Депутат Осиновского поселения: Поездка в Швейцарию развенчает многие мифы о МСЗ

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Фото: архив/Султан Исхаков
(Цюрих, 12 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Ознакомительная поездка в Люцерн развенчает многие мифы о мусоросжигательных заводах. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал депутат Осиновского сельского поселения Сергей Филиппов. Делегация из Татарстана в составе 11 человек прибыла в Швейцарию на экскурсию на мусоросжигательный завод в Люцерне. В поездке участвуют парламентарии, журналисты, представители научного сообщества и компании АГК-1 — застройщика завода.
Директор Научно-диагностического центра при КГМУ Ленар Рашитов ожидает, что во время экскурсии узнает не только о технологиях сжигания, которые будут применяться в Татарстане, но и в целом о способе обращения с отходами в Швейцарии.
К 2022 году в Татарстане запустится завод по термической обработке отходов мощностью 550 тыс. тонн в год. Тогда же в столице республике придут к нулевому уровню захоронения отходов. Инвестор проекта — «РТ-Инвест» (входит в Ростех) вложит в предприятие 28 млрд рублей. Предполагается, что МСЗ появится в поселке Осиново.
Согласно программе поездки, проект МСЗ в Люцерне презентует экс-глава ведомства по управлению отходами в федеральном органе охраны окружающей среды Ганс-Петер Фарни. Также о работе завода расскажет гендиректор предприятия Руди Куммер.
У делегации будет возможность посетить перерабатывающую станцию.
«Выбрана эта точка, потому что там используется та же швейцарско-японская технология, что предполагается и здесь. Швейцария — страна, которая славится сырами, шоколадом и чистейшим воздухом. Это пример, который инвестор хочет показать: страна, которая гордится всем этим, не побоялась построить такой завод, и он прекрасно там функционирует», — говорила ранее официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.
В конце июня прошли общественные обсуждения по проектной документации мусоросжигательного завода в Осиново, которые собрали более 700 участников.
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