Строители завершают укладку железнодорожного подхода к Крымскому мосту

Верхнее строение пути железной дороги к мосту через Керченский пролив со стороны Тамани готово более чем на 80 процентов.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Строители уложили свыше 80 процентов железнодорожных путей к Крымскому мосту со стороны Тамани, сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

«Готово более 80 процентов верхнего строения пути железной дороги, которая соединит Крымский мост с транспортной системой материковой России через станцию Вышестеблиевская», — приводит агентство сообщение инфоцентра.

Отмечается, что в случае с Крымским мостом выбран так называемый «бархатный путь» из рельсовых плетей. Строители укладывают железнодорожный путь бесстыковым способом, из-за чего поезда будут ходить плавно и почти бесшумно.

«Такая дорога надежнее, долговечнее и удобнее в эксплуатации», — приводит инфоцентр слова начальника проектного управления ФКУ «Ространсмодернизация» Виталия Бешлиу.

Предприятие «Крымская железная дорога» должно принять мост в эксплуатацию в конце 2019 года. Ожидается, что в первый год работы между полуостровом Крым и континентальной Россией будут ходить 29 пар поездов в сутки, включая 15 пассажирских, 10 грузовых и 4 пригородных.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин первым проехал по Крымскому мосту за рулем «КАМАЗа».

Автомобильное движение по самому протяженному мосту в России запущено 16 мая. Длина Крымского моста — 19 км.