Строители завершают укладку железнодорожного подхода к Крымскому мосту

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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Строители уложили свыше 80 процентов железнодорожных путей к Крымскому мосту со стороны Тамани, сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».
«Готово более 80 процентов верхнего строения пути железной дороги, которая соединит Крымский мост с транспортной системой материковой России через станцию Вышестеблиевская», — приводит агентство сообщение инфоцентра.
Отмечается, что в случае с Крымским мостом выбран так называемый «бархатный путь» из рельсовых плетей. Строители укладывают железнодорожный путь бесстыковым способом, из-за чего поезда будут ходить плавно и почти бесшумно.
«Такая дорога надежнее, долговечнее и удобнее в эксплуатации», — приводит инфоцентр слова начальника проектного управления ФКУ «Ространсмодернизация» Виталия Бешлиу.
Предприятие «Крымская железная дорога» должно принять мост в эксплуатацию в конце 2019 года. Ожидается, что в первый год работы между полуостровом Крым и континентальной Россией будут ходить 29 пар поездов в сутки, включая 15 пассажирских, 10 грузовых и 4 пригородных.
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