В Агрызе выпустят глянцевый журнал к 80-летию города

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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Скоро в свет выйдет новый журнал под названием «Цвети и пой, Агрыз родной», приуроченный к 80-летнему юбилею города, пишут «Агрызские вести».
Журнал будет включать 28 страниц. На них будет описано, какой жизнью живет сегодня город. Спорт, культура, образование, сельское хозяйство, предпринимательство, железная дорога и другие области – каждая глава будет украшена цветными фотографиями.
фото: «Агрызские вести»
Авторы выражают надежду, что каждый, прочитав журнал, сможет представить, чем и как сегодня живет Агрыз. Издание станет памятным подарком не только для горожан, но и для гостей праздничного Агрыза.
Сейчас полным ходом идут подготовительные работы к празднованию 80-летнего юбилея Агрыза. Праздничные мероприятия пройдут 4 августа.
Агрыз получил статус города в 1938 году, а первое упоминание о нем относится к 1646 году.
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Издание станет памятным подарком не только для горожан, но и для гостей праздничного Агрыза.
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