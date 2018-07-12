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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Казанец в своем автомобиле хранил запчасти от пистолета, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В начале февраля 31-летний житель Казани нашел сверток, в котором были запчасти от пистолета. Мужчина решил не обращаться в полицию и присвоил находку. Найденное казанец решил хранить в салоне своего автомобиля.
В этот же день подозреваемого остановили полицейские и досмотрели авто, где обнаружили сверток.
Мужчине предъявлено обвинение по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия, его основных частей». Дело направлено в суд.
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