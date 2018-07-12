На нескольких улицах Кировского района Казани ограничили движение транспорта

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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). На нескольких улицах Кировского района Казани до 20 ноября ограничили движение транспорта, сообщается на портале мэрии столицы Татарстана.
Так, движение перекрыли по ул. Ильича, на участке от ул. Лейтенанта Красикова до памятника «Паровоз-Л1591», по ул. Железнодорожников, на участке от ул. Ильича до ул. Нижняя; по 2-й Старо-Аракчинской около дома № 6а.
Отмечается, что на перекрытых участках будут установлены ограждения во время ремонтных работ проезжей части.
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