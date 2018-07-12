Небезопасный аттракцион размещался на парковке возле ТЦ «Сити-Центр».

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Казани бизнесмен для развлечения детей использовал старые и неисправные игровые батуты, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Возле ТЦ «Сити-Центр» в Казани бизнесмен разместил аттракцион с надувными батутами. Проведенная прокуратурой и инспектором Росметрологии РТ проверка выявила ряд нарушений. Так, крепежи были изношены, неправильно фиксировались с общей системой аттракциона и могли в любой момент развязаться, а электрооборудование располагалось в опасной близости к батуту.

Предприниматель не смог предоставить все необходимую документацию, а у двух из трех батутов отсутствовала заводская маркировка.

Прокуратура внесла в адрес бизнесмена представление с требованием устранить недостатки, а виновных привлечь к ответственности. Также в отношении коммерсанта возбуждено дело об административном правонарушении.

